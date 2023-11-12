الرياضة

هدف ستيرلينج اليوم أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن رحيم ستيرلينج نجم نادي تشيلسي من تسجيل هدف البلوز الثاني في مرمى مانشستر سيتي، في الدقيقة 37 من الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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