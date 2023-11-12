شاهد بالفيديو.. كيف احتفل لاعبو صن داونز بالدوري الأفريقي بعد الفوز على الوداد؟

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أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو نادي صن داونز على الاحتفال باللقب بطولة الدوري الإفريقي عقب فوزهم على الوداد الرياضي المغربي.

كيف احتفل لاعبو صن داونز بالدوري الأفريقي؟

وجاء عن طريق رقصة شهيرة قام بها لاعبو صن داونز عقب تسليم درع لقب بطولة الدوري الإفريقي في النسخة الأولي.

ونجح نادي صن داونز في الفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين بمجموع المباراتين والتتويج باللقب البطولة.

ويبدأ نادي صن داونز الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نوذيبو الموريتاني في دور المجموعات.

موعد مباراه صن داونز ونوذيبو الموريتاني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز لمواجهة نوذيبو الموريتاني ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر.