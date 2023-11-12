هدف مانويل أكانجي اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي (التعادل)

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن مانويل أكانجي مدافع فريق مانشستر سيتي من تسجيل هدف التعادل لمصلحة السيتيزن في مرمى نادي تشيلسي، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف مانويل أكانجي

ويلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.