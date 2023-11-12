نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتا: صلاح يرسل تهديدا شديدا إلى الخصوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث دييجو جوتا نجم فريق ليفربول عن تألق زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب مباراة اليوم الأحد 12 نوفمبر ضد برينتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن فريق ليفربول من الفوز على نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوتا يمدح صلاح بعد تسجيله هدفين

وسجل محمد صلاح هدفين من ثلاثية ليفربول اليوم ضد برينتفورد في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما سجل جوتا الهدف الثالث.

وقال جوتا في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: أنا سعيد دائمًا بتسجيل الأهداف، هدفي لم يمكن مهمًا جدًا اليوم لأن النتيجة كانت 2-0، من الرائع التواجد في قائمة المسجلين، بعد التوقف الدولي سنعود مجددًا.

وتابع: وصول صلاح إلى 200 هدفا؟ إنه تهديد كبير لمرمى الخصوم، نحن نعلم إذا كانت بحوزته الكرة إما سيسجل أو يصنع هدف، تهانينًا له.

