نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبان فقط سجلا أكثر من 10 أهداف في الدوري الإنجليزي.. تعرف عليهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هناك تنافس كبير بين النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

هالاند وصلاح الأكثر تسجيلًا في الدوري الإنجليزي

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين خلال مباراة برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وهناك لاعبان فقط نجحوا في تسجيل أكثر من 10 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هما إيرلينج هالاند برصيد 13 هدف ومحمد صلاح برصيد 10 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 7 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 6 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 6 أهداف.

دومينيك سولانكي، بورنموث، 6 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 5 أهداف.

دوجلاس لويز، أستون فيلا، 5 أهداف.