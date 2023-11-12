هدف هالاند الثالث لـ مانشستر سيتي في شباك تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي من تسجيل هدف السيتيزن الثالث في مرمى نادي تشيلسي، في الدقيقة 47 من الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف هالاند الثالث لمانشستر سيتي في شباك تشيلسي

ويلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

