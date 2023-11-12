حذاري الأهلي.. أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تتويج صن داونز بالدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه سيد عبد الحفيظ لاعب النادي الأهلي السابق رسالة شديدة اللهجه يحذر من خلالها لأندية العربية، "الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي"، من قوة صن داونز، عقب حصد لقب دوري السوبر الإفريقي.

ونجح صن داونز في خطف لقب الفوز بعد تسجيله ثنائية مقابل لاشيء أمام الوداد.

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تتويج صن داونز بالدوري الأفريقي

وصرح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات لقناة "أبوظبي" الرياضية قائلًا: "أوجه تحذير شديد للأندية العربية "الأهلي والترجي والوداد"، صن داونز أصبح خطيرًا جدًا، لأنه عرف طريق البطولات، عرف طعم البطولة والاحتفال".

وأشار أن إدارة الوداد كانت عاجزة عن التعامل مع الوضع، وأوضح أن في سنة و3 أشهر الوداد خسر من نهضة بركان، وخسر أمام الأهلي دوري الأبطال، وخسر ايضًا أمام صن داونز، البطولة تعني البطولة، أنت ترتدي قميص فريق لديه مُشجعين، يجب أن تمتلك الثقة والثقافة.

وأعرب عن غضبه من الإتحاد الإفريقي، لقيامه بمنح ماسيكو أحسن لاعب والهداف لأنه قام بإحراز هدفين، ولم يمنح كهربا الجائزة رغم تسجيله هدفين، لماذا تمنح الجائزة للاعب تساوى مع لاعب آخر؟.

وأشار أن الأهلي كان عندما يفوز ببطولة يقفوا مثل التلاميذ ويحددون العدد المسموح للتواجد في الملعب لاستلام الجوائز، على عكس اليوم الجميع يتواجد، حتى عمال الملابس والبائعين.

واختتم: "مش كل اللي بيجي ببلاش بيكسب أو هيديك المطلوب، الوداد بيفضل التعاقد مع كل اللاعبين الحرين، عكس صن داونز الذي يمتلك لاعبين بالملايين".