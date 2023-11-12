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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نيكولاس جاكسون مهاجم فريق تشيلسي من تسجيل هدف التعادل لمصلحة البلوز في مرمى نادي مانشستر سيتي، في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف نيكولاس جاكسون الثالث لـ تشيلسي في شباك مانشستر سيتي

ويلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

