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أحمد جودة - القاهرة - منح أندرياس أندويا مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبو الفريق برنامجًا بدنيًا خاصًا لتنفيذه خلال فترة التوقف الدولي وبعد حصولهم على راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منح لاعبو الفريق راحة سلبية لمدة أسبوع، عقب التعادل أمام الجونة، بهدف لكل منهما ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

برنامج خاص للاعبي الأهلي خلال فترة التوقف الدولي

وشهد جروب الواتس الخاص باللاعبين، تسليم أندويا للاعبين برنامج بدني لتنفيذه بشكل منفرد لكل لاعب للحفاظ علي معدلات اللياقة البدنية والأوزان خلال الراحة السلبية من التدريبات.

ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر بعد الراحة الحالية الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 25 نوفمبر الجارى بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم المقبلة، حيث يواجه جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 من هذا الشهر.

