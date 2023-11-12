عاجل.. موقف علي معلول من مواجهة الأهلي وميدياما الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من مواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

موقف علي معلول من مواجهة الأهلي وميدياما الغاني

وكان معلول غاب عن مباريات فريقه الأخيرة أمام المقاولون العرب وسيراميكا والجونة في الدوري للإصابة، حيث يعاني اللاعب من شد فى العضلة الخلفية أبعده عن التدريبات والمباريات الأخيرة.

وخضع اللاعب التونسي إلى جلسات علاج طبيعي في الجيم كجزء من البرنامج العلاجي الذي يؤديه بهدف تأهيله ثم المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي، جاهزية معلول، لمباراة ميدياما فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي، المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

وأوضح الجهاز الطبي، أن النجم التونسي سوف يعود للتدريبات الفريق الجماعية عقب فترة التوقف الدولي الحالية التي تنطلق من 13 حتى 21 نوفمبر الجاري لخوض مباريات تصفيات كأس العالم.