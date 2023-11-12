سيد عبدالحفيظ يفتح النار على الاتحاد الإفريقي عقب تتويج صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقب تتويج نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالدوري الإفريقي مساء اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، بعد التغلب على الوداد المغربي.

تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد الكاف

وصرح سيد عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي: "هو ليه الاتحاد الأفريقي يمنح جائزة الهداف للاعب صن داونز وهو مسجل هدفين مثل كهربا".

واضاف الكابتن سيد عبدالحفيظ" وليه عندما نفوز ببطولة الكاف يرفض تواجد أكثر من ٢٥ فرد عند التتويج وكأننا طلبة في مدرسة، والنهاردة سمح بعدد كبير جدا لصن داونز لدرجة إن عامل البوفيه وبتاع الشاي كانوا موجودين ".

يذكر أن النادي الأهلي خرج من بطولة الدوري الأفريقي على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بعد فاز عليه بنتيجة هدف نظيف بمجموع المباراتين.

ما هي نتيجة مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز؟

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز بلقب الدوري الأفريقي بعدما خقق فوزًا صعبًا على نظيره الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

