عاجل.. أول تعليق من مدرب صن داونز بعد الفوز بالدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدرب رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر الإفريقي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد الفوز بالدوري الأفريقي

حيث قال مدرب صن داونز عبر قنوات أون تايم سبورت: "فخور بأنني مدرب لصنداونز، لقد فعلت الصعب مع الفريق، في ظل صعوبة الأمور".

وواصل: "أشعر أن كل ما مررت به هدية للجميع والجماهير واللاعبين والرئيس، وسعيد بكل الدعم منذ بداية البطولة".

واختتم: " اشكر جميع الفريق الخاص بي الفريق التقني والمساعدين، لقد بذلوا مجهود كبير، وكان هناك عبء كبير، والظروف صعب، اشكر الله على هذه النتيجة".

وحقق صن داونز الفوز بثنائية نظيفة أمام الوداد على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في إطار إياب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وكان الوداد قد فاز على صن داونز، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ليصبح مجموع المباراتين فوز صن داونز بنتيجة (3-2).