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أحمد جودة - القاهرة - تمكن رودري لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي من تسجيل هدف السيتيزن الرابع في مرمى نادي تشيلسي، في الدقيقة 86 من الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف مانشستر سيتي الرابع في شباك تشيلسي

ويلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

