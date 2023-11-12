صارت 4-4.. هدف كول بالمر في شباك مانشستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن كول بالمر لاعب فريق تشيلسي من تسجيل هدف التعادل لمصلحة البلوز في مرمى نادي مانشستر سيتي، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف كول بالمر في شباك مانشستر سيتي

ويلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.