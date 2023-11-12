نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة الـ8 أهداف.. التعادل الإيجابي يحسم قمة تشيلسي أمام مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق تشيلسي؛ بأربعة أهداف لكل منهم، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول بضغط كبير من جانب لاعبي فريق مانشستر سيتي، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول؛ نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، من ركلة جزاء.

ولم تمر دقائق كثيرة، حتى تمكن اللاعب تياجو سيلفا نجم فريق تشيلسي من تسجيل هدف التعادل الأول لفريقه، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف رحيم ستيرلينج نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول وسط غفلة من دفاع فريق مانشستر سيتي.

وسجل أكانجي نجم فريق مانشستر سيتي، هدف التعادل الثاني للفريق السماوي، في الدقيقة 46 من الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 47 من الشوط الثاني.

وأدرك بعد ذلك، نيوكلاس جاكسون في تسجيل الهدف الثالث والتعامل لفريق تشيلسي في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

ثم سجل رودري نجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك اللاعب كول بالمر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي هدف التعادل الرابع لفريقه، من ركلة جزاء في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما توقف رصيد فريق تشيلسي عند المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

