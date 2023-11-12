برشلونة يقلب الطاولة ويحقق الفوز على ألافيس بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - برشلونة قلب تأخره أمام ديبورتيفو ألافيس في مباراتهما في الدوري الإسباني يوم الأحد، حيث نجح في الفوز 2-1 في إطار الجولة الثالثة عشر من الليجا.

برشلونة يقلب الطاولة ويحقق الفوز على ألافيس

سجل سامو أومورودويون هدفًا مبكرًا لصالح ألافيس بعد 17 ثانية فقط من بداية اللقاء، لكن روبرت ليفاندوفسكي قلب الطاولة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 53.

في الدقيقة 78، تعرض فيران توريس للعرقلة في منطقة الجزاء، مما أدى إلى منح برشلونة ركلة جزاء. ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدف الفوز من تلك الركلة.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.