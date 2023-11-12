نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق تشيلسي؛ بأربعة أهداف لكل منهم، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول؛ نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، من ركلة جزاء.

و تمكن اللاعب تياجو سيلفا نجم فريق تشيلسي من تسجيل هدف التعادل الأول لفريقه، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف رحيم ستيرلينج نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول وسط غفلة من دفاع فريق مانشستر سيتي.

وسجل أكانجي نجم فريق مانشستر سيتي، هدف التعادل الثاني للفريق السماوي، في الدقيقة 46 من الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 47 من الشوط الثاني.

وأدرك بعد ذلك، نيوكلاس جاكسون في تسجيل الهدف الثالث والتعامل لفريق تشيلسي في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

ثم سجل رودري نجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك اللاعب كول بالمر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي هدف التعادل الرابع لفريقه، من ركلة جزاء في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.