نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. قناة الأهلي تطرح سؤًالا مثيرًا عن أنتوني موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أشرف ممدوح نجم الأهلي السابق أنه لا خلاف على مستوي الفرنسي أنتوني موديست وسيلبي طموحات جماهير الأهلي.

أشرف ممدوح: اللياقة البدنية لا تسعف موديست في بعض المباريات

وصرح أشرف ممدوح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "السادسة" على قناة "الأهلي":"مارسيل كولر منح بعض الفرص لموديست للحكم عليه".

وأكمل: "إمكانيات موديست موجودة هل هيقدر يجهز فنيّا وبدنيًا قبل المباريات القادمة".

وتابع: "موديست غير جاهز فنيًا وبدنيًا ويحتاج للوقت مع النادي الأهلي".

وأضاف: "كل لاعب بيقدر تحدد مدي امكانية تواجده مع النادي الأهلي من عدمها".

واختتم: "اللياقة البدنية لم تسعي موديست حتي الأن وهو خام جيدة ولدية إمكانيات".

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.