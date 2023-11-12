الرياضة

شاهد.. قناة الأهلي تطرح سؤًالا مثيرًا عن أنتوني موديست

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أحمد جودة - القاهرة - قال أشرف ممدوح نجم الأهلي السابق أنه لا خلاف على مستوي الفرنسي أنتوني موديست وسيلبي طموحات جماهير الأهلي.

أشرف ممدوح: اللياقة البدنية لا تسعف موديست في بعض المباريات

وصرح أشرف ممدوح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "السادسة" على قناة "الأهلي":"مارسيل كولر منح بعض الفرص لموديست للحكم عليه".

وأكمل: "إمكانيات موديست موجودة هل هيقدر يجهز فنيّا وبدنيًا قبل المباريات القادمة".

وتابع: "موديست غير جاهز فنيًا وبدنيًا ويحتاج للوقت مع النادي الأهلي".

وأضاف: "كل لاعب بيقدر تحدد مدي امكانية تواجده مع النادي الأهلي من عدمها".

واختتم: "اللياقة البدنية لم تسعي موديست حتي الأن وهو خام جيدة ولدية إمكانيات".

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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