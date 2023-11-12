نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شبانة يهاجم كولر وينتقد بيراميدز وأمير هشام يكشف مفاجأة شيكابالا في الزمالك وموقف الأبيض من السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص الأسبوع "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية.

محمد شبانة يهاجم كولر بعد التعادل أمام الجونة

انتقد الاعلامي محمد شبانه تشكيلة واسلوب لعب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،خلال مباراه الجونه مؤكدًا أنه كان أحد أسباب خساره أول نقطتين للفريق في الدوري.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إمج، أن كولر لعب بتشكيل خاطئ وأراح عددا كبيرا من اللاعبين بالرغم من أن ان الفريق مقبل على فتره توقف دولي وسيحصل اللاعبون على راحة إجبارية.

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محمد شبانة ينتقد إدارة بيراميدز لهذا السبب

أكد الاعلامي محمد شبانة، بان الإدارة التنفيذيه لنادي بيراميدز دائما ما تحاول تبرير فشلها في تحقيق أي بطولة حتى الآن أمام سالم الشمسي مالك النادي بالتحيز التحكيمي للقطبين على حساب ناديهم منتقدًا تهديدهم الدائم بسحب الاستثمارات من مع كل إخفاق.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن قانون الرياضة الجديد أتى من أجل جذب الاستثمار وليس طردها، وأن ملاك نادي بيراميدز حصلوا على كل الدعم منذ حصولهم على النادي بدليل وصولهم إلى مكانة كبيرة في الكرة المصرية ومنافستهم على كل البطولات.

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اسم مفاجئ يتدخل للصلح بين شيكابالا وفتوح

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" توجد في الفترة الحالية اتجاه ومحاولات كبيرة من جانب عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري السابق، لتصفية الأجواء بين أحمد فتوح ومحمود شيكابالا ثنائي الزمالك بالفترة المقبلة.

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موقف الزمالك من المشاركة بكأس السوبر المصري

ترددت أنباء مؤخرا داخل الشارع الرياضي في مصر، عن رغبة إدارة نادي الزمالك، في التقدم بطلب للمشاركة في النسخة الأولى والجديدة من بطولة السوبر المصري بنظامها الجديد.

وصرح إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم:" أن نادي الزمالك لم يطلب حتى الآن، المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة في أبو ظبي".

وأشار الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم يحدث أي تواصل مطلقًا، وحال حدوث هذا الأمر، هناك لوائح سوف يتم الاعتماد عليه".