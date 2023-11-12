نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم تألق مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام فيردر بريمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل آينتراخت فرانكفورت في تحقيق الفوز أمام فيردر بريمن، حيث انتهت مباراتهما اليوم بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني لموسم 2023/24.

آينتراخت فرانكفورت يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام فيردر بريمن

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع في الشوط الأول، حصل فيردر بريمن على ركلة جزاء قام مارفين دوكش بتنفيذها بنجاح ليحولها إلى هدف يمنح فريقه التقدم.

وفي الدقيقة 50، أضاف رافاييل سانتوس الهدف الثاني لصالح فيردر بريمن. رد آينتراخت فرانكفورت بتسجيل إلياس سخيري هدفًا في الدقيقة 65 بتمريرة من اللاعب المصري عمر مرموش.

بهذا التعادل، يستمر آينتراخت فرانكفورت في مشواره في الدوري الألماني، فيما يحقق فيردر بريمن نقطة مهمة في صراعه في الدوري.