نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدافو الدوري الفرنسي حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي والتي يتنافس فيها أبرز نجوم الكرة العالمية على لقب الهداف على رأسهم المصري مصطفى محمد نجم المنتخب الوطني ونانت.

نجح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الانفراد بصدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي برصيد 13 هدف ويسعى للاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي برصيد 29 هدف.

مازال مصطفى محمد نجم نانت يواصل مسلسل تراجع معدل التهديف، حيث يحتل المركز الثالث في جدول هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف بفارق 6 أهداف عن مبابي الذي يطمح في خطف اللقب منه.

فشل مصطفى محمد في التسجيل لفريقه في مرمى ميتز في المباراة التي شهدت خسارة نانت بهدف مقابل ثلاثة أهداف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن



1 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 13 هدف

2 - أكور ادامز - مونبيليه - 7 أهداف

3 - مصطفى محمد - نانت - 5 أهداف

4 - وسام بن يدر - موناكو - 5 أهداف

5 - موسى التعمري- مونبيليه- 5 أهداف

6 - ألكسندر جولوفين - موناكو - 5 أهداف

7 - تيدي توما - ستاد ريميس - 4 أهداف

8 - نبيل عليوي - لوهافر - 4 أهداف

9 - تهيجس تالينجا - تولوز - 4 أهداف

10 - أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

