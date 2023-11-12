نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زميله بالفريق يتصدر الآراء.. أبرز ردود الفعل على أرقام محمد صلاح القياسية في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، العديد من الألقاب، في كل يوم يكتب سطر جديد بمشواره في عالم الساحرة المستديرة.

لفت محمد صلاح الأنظار تجاهه، راهن على تألقه ونجح حقًا بفضل إجتهاده، والسعي الدائم لتخطي العقبات، جعل الأضواء تتجه له.

وصل محمد صلاح، إلى الهدف رقم 200 بقميص الأندية الإنجليزية، التي لعب لها في تاريخه، بعد هدفيه في مباراة الريدز أمام برينتفورد، اليوم، في لقاء الفريقين اليوم، بالجولة 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

ونافس محمد صلاح النرويجي ايرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وبإحرازه الهدفين اليوم الهدفين رفع رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف بفارق ثلاثة أهداف عن هالاند صاحب الـ 13 هدفا.

ويرصد لكم "دوت الخليج الرياضي" رأي أبرز النجوم والنقاد الرياضيين عن تألق صلاح خلال الفترة الماضية.

مدح دييجو جوتا نجم فريق ليفربول تألق زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح.

جوتا يتغنى بصلاح بعد تسجيله هدفين

حيث قال جوتا: "وصول صلاح إلى 200 هدفا؟ إنه تهديد كبير لمرمى الخصوم، نحن نعلم إذا كانت بحوزته الكرة إما سيسجل أو يصنع هدف، تهانينًا له".

فيما قال توماس فرانك، المدير الفني لفريق برينتفور: "عندما تخسر 3-0، فهذا يعني لا شك أنهم كانوا الأفضل في اللحظات الكبيرة، هذا هو ليفربول، هنا في الأنفيلد، هذا هو محمد صلاح".

وكان رأي عاشقي محمد صلاح كالتالي:

قال تامر أحمد: "قلنا مرارًا وتكرارًا وسنظل نعيد ونكرر أن صلاح لاعب أسطوري وإستثنائي وعلينا جميعًا أن نستمتع به سويًا لأنه عندما يعلق حذائه ويغادر المستطيل الأخضر ويعلن إعتزاله سنعاني الكثير والكثير كرويًا

قولًا واحدًا صلاح إعجازي وإستثنائي ولا يقارن بأحد، كانت أكثر التعليقات عن تألق صلاح بأنه فخر العرب، وأسطورة لن تتكرر والأفضل في تاريخ القارة.