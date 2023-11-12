نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متفوقا على ليفاندوفسكي ومبابي.. هالاند يبصم على إحصائية مميزة مع مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق رقم قياسي جديد له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره تشيلسي، بأربعة أهداف لكل منهم، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن النجم النرويجي إيرلينج هالاند، من تسجيل هدفين لفريقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي؛ ليتصدر جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي.

إحصائية جديدة لهالاند مع مانشستر سيتي

وكشفت شبكة " أوبتا " للإحصائيات، أن النرويجي إيرلينج هالاند، نجح في تسجيل هدفين أو أكثر في 36 مباراة ببطولات الدوري، منذ ظهوره الأول مع فريق بوروسيا دورتموند عام 2020.

حيث تمكن هالاند من فعل ذلك أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى، حيث نجح في 36 مرة، ليتفوق على كلًا من: