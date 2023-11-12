أول تعليق من جوارديولا عقب تعادل مانشستر سيتي أمام تشيلسي.. تصريحات مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عدم سعادته عقب تعادل فريقه أمام نظيره فريق تشيلسي؛ في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره تشيلسي، بأربعة أهداف لمثلعم في المباراة التي أقيمت بينهما على. ملعب ستامفورد بريدج معقل الريدز.

تصريحات مثيرة من جوارديولا بشأن مباراة تشيلسي

وأكد بيب جوارديولا؛ في تصريحات له منذ قليل: "هذا تشيلسي يا أصدقائي، تشيلسي هو تشيلسي، أحد أعظم الفرق خلال ال25 عاما الماضية..."

وتابع:" مباراة متقاربة، كان من الممكن ان تكون افضل ولكن يمكن أن تكون أسوأ أيضًا،لقد بدأ تشيلسي بشكل أفضل، بنوا فريق جديد مع الكثير من اللاعبين الشباب لكن حصلنا على لحظاتنا وهم ايضًا كانت لديهم لحظاتهم".

ثم اكمل:" بعد هدف رودري تحدث مع خوانما، قلت له لم تنتهي المباراة هناك أشياء كثيرة ستحدث، المباراة بأكملها كانت هكذا".

وأشار جوارديولا:" بعد التقدم 3-2 اتخذنا العديد من القرارات السيئة وغير المثالية، لكن أعتقد أن النتيجة عادلة للفريقين".

ثم أتم: "سجلنا 4 ولكن استقبلنا 4 أهداف ايضًا وهذا أمر غير طبيعي بالنسبة لنا، يجب علينا ان ننظر إلى أنفسنا أكثر من أي شيء آخر ونواصل الضغط والتحسّن ونمضي قدمًا".