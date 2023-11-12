تعادُل مثير بين مانشستر سيتي وتشيلسي

تعادُل مثير بين مانشستر سيتي وتشيلسيواصل مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل 4-4 مع مضيفه تشيلسي الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ12 من المسابقة.

بادر مانشستر سيتي إلى افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ25 عبر إرلينغ هالاند من ركلة جزاء، وبعدها بـ4 دقائق أدرك تياغو سيلفا التعادل لتشيلسي، وأضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني لـ"البلوز" في الدقيقة الـ37.

نجح مانويل أكانجي في تسجيل هدف التعادل لـ"السيتيزنز" في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

في مطلع الشوط الثاني، عاد هالاند ليُسجّل هدف التقدّم مجدّداً للسيتي في الدقيقة الـ47، وسجّل نيكولاس جاكسون هدف التعادل لـ"البلوز" في الدقيقة الـ67، قبل أن يعود مانشستر سيتي للتقدّم في الدقيقة الـ86 عبر رودريغو.

واصل لاعبو تشيلسي سعيهم لتسجيل التعادل مجدداً، وحصلوا على ركلة جزاء نفذها كول بالمير بنجاح في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-4.

تقاسم الفريقان نقاط المباراة، نقطة لكل منهما، وبقي مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، وتشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.