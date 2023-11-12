بوكيتينو يوجه رسالة قوية إلى جوارديولا عقب تعادل مانشستر سيتي أمام تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه المدرب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، رسالة قوية وهامة إلى المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

حيث سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره تشيلسي، بأربعة أهداف لمثلعم في المباراة التي أقيمت بينهما على. ملعب ستامفورد بريدج معقل الريدز.

تصريحات هامة من بوكيتينو عقب تعادل تشيلسي ومانشستر سيتي

وأكد بوكيتينو في تصريحات له عن اللقطة المثيرة مع جوارديولا عقب المباراة: "اعتذر من بيب غوارديولا كنتت مركزًا مع المباراة، احتاج ايضًا إلى الاعتذار لحكم المباراة هذا النوع من السلوك غير جيد وأستحق العقوبة".

‏وتابع بوتشيتينو:" أنا فخور وسعيد للغاية تعادلنا مع افضل فريق في العالم،أعتقد أن اللاعبين يستحقون الاشادة الكاملة، نحن نواجه الفريق الذي يعتبر بالنسبة لي أفضل فريق في العالم".

ثم اكمل عن معاناة تشيلسي ضد الفرق التي تدافع: "لقد رأيت الظروف، لا أستطيع العودة وشرح كل مباراة. إنها عملية مع مرور الوقت".

وأشار: أظهرت الشخصية، أظهرت العقلية وأن لدينا أيضا الأدوات للذهاب من أجل الهدف والسيطرة والقدرة على خلق الفرص".

ثم اضاف: الحديث عن المرونة وكيف نكون وكيف لا يؤثر ذلك على الأداء، هذا أمر جيد. اليوم نحب أن نلعب مع لاعبين هجوميين مثل جاكسون وبروخا ونكونكو، عندما يكونون في حالة جيدة سنلعب معهم."

بوتشيتينو حول استخدام تكتيكات مختلفة ضد أرسنال مقارنة باليوم:

وأتم عن تغيير خطته اليوم عن مباراة أرسنال: "لم يكن لدينا بروخا، ولم يكن لدينا نكونكو، ونيكو كان يتعافى من إصابته في الذراع، ولهذا السبب لم نستخدم مهاجم واحد.".