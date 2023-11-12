أول تعليق من تشافي بعد ريمونتادا برشلونة على ألافيس بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن فوز البارسا المثير أمام الأفيس بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني

أول تعليق من تشافي بعد ريمونتادا برشلونة على ألافيس

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة:" الفريق أظهر بأنه يستطيع اللعب بشكل جيد للغاية، اليوم عشنا بعض اللحظات حيث استعدنا اللحظات الجيدة ونجحنا في تحقيق الفوز.

وتابع:" في الشوط الأول أخبرت اللاعبين أن ينسوا البيئة السيئة وأن يكونوا هادئون، حيثوا أكثر توترًا بسبب كل ما يتم قوله حول الفريق.

وشدد:" ما تقوله الصحافة يؤثر على مستوى الفريق يتم خلق سيناريوهات غير حقيقية حدث لي كلاعب ولهم امور سلبية يتم خلقها وهذا ليس بأمر جيد انهم متأثرين جدًا بما يتم الحديث عنه"



وأضاف: "علينا أن نطالب اللاعبين أكثر حتى يقدموا أفضل ما لديهم، لكنهم كانوا قادرين على استخراج الشجاعة اللازمة للفوز عندما لم تكن الأمور تسير على ما يرام، وهذا مهم أيضًا".

وبالسؤال عن صافرات الاستهجان اليوم التي أطلقتها الجماهير قال:" لم أسمع، لكن حسنًا في حالتنا حاولنا إيجاد حلول بالتغييرات على أرض الملعب حتى يكونوا أكثر راحة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.