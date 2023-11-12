نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صن داونر يهدر الوقت.. خبير تحكيمي يعلق على تصرف الفريق الأصفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمي، على تصرفات صن داونر في مباراة اليوم أمام الوداد، والتي توج بلقب الدوري الإفريقي.

وجاءت تصريحات عبد الرؤوف في الاستديو التحليلي، الخاص بقنوات أون تايم سبورتس، والذي استعرض أبرز الحالات في المباراة.

وقال عبد الرؤوف: "طاقم حكام اليوم بقيادة جاك جان نادالا، قدم أداء جيد، ولا يوجد من الأخطاء ما يستحق الوقوف عنده كثيرا".

وتابع: "أعجبني حديث المدير الفني الوداد والذي لم يتطرق للتحكيم، رغم تعمد لاعبي صن داونر إهدار الوقت في الدقائق الأخيرة على غير عادتهم".

واستكمل: "لاعب صن داونر تحايل للحصول على ركلة جزاء لكن هناك حالة تسلسل من البداية، وقراره سليم بعدم إعطاء البطاقة الصفراء للاعب، كون صافرته جاءت مع راية المساعد في نفس التوقيت"،

واستطرد: "باقي الحالات تستحق الإنذار، سواء بالتدخل المتهور، أو ضياع الوقت،

واختتم: "لاعبي صن داونر يتعاملون بهذه الكيفية، بسبب معرفتهم بعدم ارتباط بطاقات البطولة، بالبطولات الأخرى لكن هذا يعطي انطباع سيئ فيما هو قادم"،

