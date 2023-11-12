نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار أقرع.. شاهد نيولوك نجم الهلال السعودي المفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئ نيمار دي سليفا لاعب الهلال، جماهيره بإطلالة ونيولوك، والذي ظهر فيه على عكس مظهره المعروف تماما.

نيولوك نيمار

نيمار ظهر " أقرع" دون شعر، ليفاجئ متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نيمار جونيور

نيمار كان واحد من أصحاب الحظوظ السيئة في كرة القدم، بداية من انضمامه للهلال السعودي في الانتقالات الصيفية الحالية.

البرازيلي أعلن انضمامه للزعيم، مصابا ليظل تحت التأهيل الطبي شهر كامل حتى المشاركة في أول مبارة.

لكن عقب خمس مباريات فقط، تعرض البرازيلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخبه أمام الاوروجواي في تصفيات المونديال لأمريكا الجنوبية، لينتهي موسمه مع الزعيم.