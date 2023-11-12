هل ينضم رولاني موكوينا للزمالك ويكرر ما فعله موسيماني؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الفترة الحالية لضم مدرب ليقود الفريق لكسب العديد من النقاط وحصد البطولات وتقديم موسم مميز، وذلك عقب رحيل أوسوريو من مهام المدير الفنى.



وقرر مجلس إدارة الزمالك تقديم الشكر للمدير الفني أوسوريو بسبب سوء النتائج التي يقدمها الفريق، حيث أن طريقة لعب خوان كارلوس تختلف عن الزمالك.



ويضع الزمالك العديد من الأسماء تحت الميكروسكوب، لتولي مهام المدير الفني، ويكثف كامل سعيه للإعلان عن الاسم الذي وقع الاختيار عليه لقيادة الفريق، فهل ينضم رولاني موكوينا للزمالك؟ وينضم لقائمة الاسماء المرشحة.



ومن الممكن أن يقع اسم رولاني كوكينا مدرب صنداونز ضمن اختيارات الزمالك، مما يمتلكه من خبرات واسعة، خاصة بعدما نجح في خطف جائزة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى من الوداد البيضاوي، والوصول للنهائي.

حيث قام كوكينا بفريقه صنداونز بقهر الوداد وخطف اللقب منه، وتمكن أيضًا من الوصول للنهائي على حساب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليصبح الفريق الأولي الذي تمكن من الوصول لجائزة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

وودع المارد الأحمر الدوري الإفريقي على يد صندوانز، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي فى نصف نهائى الدوري الافريقي، في المواجهة التي انتهت بفوز الجنوب أفريقي بهدف نظيف من جمع أهداف الذهاب والاياب.



وفي تاريخ المواجهات بين صنداونز ضد نظيره الوداد، تُعد هذه المرة الأولي الذي يفوز فيها الجنوب أفريقي على المغربي.

كما قاد فريقه لتسجيل اسمه بأحرف من ذهب في أول نسخة من بطولة الدوري الأفريقي، فهل يفاوضه الزمالك ليكون خليفة لأوسوريو للإستفادة من خبراته؟.