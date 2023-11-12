نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. موقف علي معلول من مباراة ميدياما ويد الأهلي خامس كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

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ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الأهلي اليوم والتي جاءت كالتالي:

يد الأهلي خامس كأس العالم للأندية بعد الفوز على الخليج السعودي

نجح الفريق الأول لكرة اليد رجال في النادي الأهلي من تحقيق المركز الخامس في كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية بالفوز على الخليج برميات الجزاء بنتيجة (5-4)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة (30-30).



وأصبح الأهلي أول فريق إفريقي في تاريخ كأس العالم للأندية يصل إلى 10 انتصارات متفوقًا على الترجي التونسي والزمالك.

موقف علي معلول من مواجهة الأهلي وميدياما الغاني

أكد الجهاز الطبي، جاهزية معلول، لمباراة ميدياما فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي، المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي.



حيث أن النجم التونسي سوف يعود للتدريبات الفريق الجماعية عقب فترة التوقف الدولي الحالية التي تبدأ من 13 حتى 21 نوفمبر الجاري وذلك من أجل خوض مباريات تصفيات كأس العالم.

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، منح لاعبو الفريق راحة سلبية لمدة أسبوع، وذلك عقب التعادل أمام الجونة، بهدف لكل منهما، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.