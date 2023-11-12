نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر يؤكد لـ "دوت الخليج الرياضي" موقف كولر من رحيل مهاجم الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حقيقة طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هل طلب كولر رحيل صلاح محسن؟

وتراجع مستوى صلاح محسن مع النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، ما جعله يخرج من حسابات الجهاز الفني، وسط تكهنات برحيله بالميركاتو الشتوي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن كولر لم يناقش مستقبل اللاعب حتى الآن مع إدارة النادي أو لجنة التخطيط، وبالتالي لا يوجد حديث عن مغادرته.

وأضاف: "اللاعب نفسه لا يرغب في الرحيل في شهر يناير المقبل، حيث تلقى بعض العروض سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ورفض مناقشة أي عرض في الوقت الحالي".

من ناحية أخرى، حصل لاعبو المارد الأحمر على راحة لمدة أسبوع من التدريبات بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، عقب التعادل أمام الجونة، بهدف لكل فريق ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري.

ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر بعد الراحة الحالية الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 25 نوفمبر الجارى بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم المقبلة، حيث يواجه جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 من هذا الشهر.