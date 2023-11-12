نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم قمة روما ولاتسيو بالدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت لاتسيو بضيفه روما، اليوم الأحد، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

شهدت أيضًا هذه الجولة فوز إمبولي على نابولي 1-0، وفيورنتينا على ضيفه بولونيا 2-1، في حين تعادل أتالانتا مع مضيفه أودينيزي 1-1.



وفشل فريقا لاتسيو وروما في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، كما رفع روما رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع