نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ميتز بالدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، أمام نظيره ميتز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب سانت سيمفوريان، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2023-24.

نتيجة مباراة نانت ضد ميتز اليوم في الدوري الفرنسي

سجل اللاعب كيفين قيطون الهدف الأول لصالح فريقه ميتز في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، قبل أن يحرز موسيس سيمون هدف التعادل لفريق نانت بالدقيقة 12.

واضاف سيمون إليسور الهدف الثاني لفريقه ميتز بالدقيقة 28 من عمر اللقاء، وأحرز جويل اسورو الهدف الثالث لـ ميتز في الدقيقة 85.

وشارك النجم المصري مصطفى محمد في التشكيلة الأساسية لفريق نانت منذ الدقائق الأولى من اللقاء حتى الدقيقة 53 وحصل على تقييم 6.6.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري الفرنسي

بهذه النتيجة تجمد رصيد نانت عند النقطة 14 ليتواجد بالمركز العاشر بترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، بينما رفع ميتز رصيده إلى النقطة 13 بالمركز الحادي عشر.