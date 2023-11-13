نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي منفعلًا: قالوا عني سرطان برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة تصريحا ناريا عقب مواجهة الأفيس والتي انتهت بفوز مثير للبارسا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2023-24.

تشافي: قالوا عني سرطان برشلونة

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، قائلًا:" تأثير الانتقادات من وسائل الإعلام يكون أكبر على اللاعبين، ولهذا السبب قد لا نلعب بشكل جيد، قلت لهم بين الشوطين كونوا هادئين، لقد أخبروني أنني كنت سرطان برشلونة والآن أنا مدرب الفريق.

وتابع: "ما يقال بالصحافة لا يؤثر علّي، لكن يؤثر على من يلعب، قالوا لي سابقًا إنني سرطان برشلونة والان انا مدرب الفريق، نعم صحيح نحن بمرحلة سيئة لكن كوننا سيئين يعني خضنا مباراة معقدة".

مركز الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإسباني

وبهذا الفوز احتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي برصيد 30 نقطة، بينما تجمد رصيد الأفيس عند النقطة 12 بالمركز الرابع عشر.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.