نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تصريح من يورجن كلوب على هدفي محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تألق النجم المصري محمد صلاح أمام برينتفورد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

وسجل الفرعون المصري هدفين أمام نظيره فريق برينتفورد والتي قد انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

ملذل قال كلوب عن هدفي صلاح؟

وصرح المدرب الألماني: "محمد صلاح استثنائي، لعب مباراة كبيرة، دائمًا محاصر بـ لاعبان من الخصم ويحافظ على الكرة".

وتابع:" هدوئه في الهدف الأول كان رائعًا، ليس لدي شك عندما يكون في هذا الموقف، لاعب مميز".

واتم: أظهرنا ردة فعل كبيرة اليوم، نريد الاستمرار، إذا كنا في مارس أو أبريل فسنتحدث، حتى ذلك الوقت؛ علينا القتال في طريقنا في أصعب دوري في العالم.