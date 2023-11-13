نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات ريال مدريد.. فلورنتينو بيريز يضع عينه على هداف البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عينه على نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، لتدعيم صفوف الفريق المرينجي.

فلورنتينو بيريز يحدد بديل مبابي من البريميرليج

كشفت صحيفة " أس " الإسبانية بإن مسؤولو نادي ريال مدريد ترغب ضم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

واضافت الصحيفة بإن ريال مدريد صرف النظر في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كليان مبابي خلال الفترة المقبلة بعدما رفض التوقيع معه وفكر في ضم القاطرة ارلينج هالاند.

يذكر أن مسؤولي ريال مدريد حاولوا الحصول على مبابي في 2017 من موناكو، لكنه غادر إلى باريس، وكان اللاعب قريبا من الانتقال للميرنجي في صيف 2022 ولكن قرر التجديد مع نادي العاصمة الفرنسية.

ما موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي قادش مساء يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.