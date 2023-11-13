نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن أشرف رفقة أبنائه لدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قام اللاعب أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، بنشر صوره برفقه أبنائه يدعم من خلالها القضية الفلسطينية وشعب غزة، وذلك في ظل الأحداث المقامة حاليًا ضد الاحتلال.

ونشر لاعب البنك الأهلي، على مواقع التواصل الإجتماعي عبر حسابه الشخصي "تويتر"، صوره تجمعه مع ابنائه مرتدي كل منهما تيشيرت يحمل علم فلسطين، مع رفع علامة النصر وذلك من أجل دعم القضية الفلسطينية.



وتفاعل العديد من الجمهور مع أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق، مع الصورة برفقه ابنته وابنه، وعلق أحدهم:" عاش يا أيمن"، وعلق الأخر:" كل يوم بتزيد حب واحترام يا كابتن"، وعلق أيضا اخر:'ايمن رجولة، عشت ياكابتن يامحترم"، وتوالت تعليقات المتابعين: " انت راجل ومحترم يا كابتن أيمن. ربنا يكرمك وينصرك بحق دعمك لفلسطين وأهل غزة الغير منقطع".

واختتم الأخر: "زاد احترامي ليك تحيا فلسطين".