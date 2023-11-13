نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشيال ميديا سبورت.. نجم الهلال ينشر صورة تثير الجدل بسبب "شعره" وأولاد كابتن الأهلي السابق تدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "سوشيال ميديا سبورت" أهم ما نشره نجوم الرياضة المصرية والعربية والعالمية اليوم، جولة إخبارية لكل ما فاتك مما نشره حسابات المشاهير في السطور التالية:-

نيمار يظهر بنيولوك ويُفاجئ مشجعيه

ظهر نيمار دا سليفا، لاعب الهلال، بنيو لوك جديد "أقرع" دون شعر، حيث فاجئ جماهيره عبر حسابه الشخصي "انستجرام" بإطلالة جديدة، وكان ذلك عكس المتوقع.

أيمن اشرف يؤكد دعمه لفلسطين

نشر أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "X" صورة تجمعه مع أولاده بتيشيرت يحمل علم واسم فلسطين، وعلق عليها قائلًا: "علموا أولادكم أن فلسطين محتلة وأن المسجد الأقصى أسير وأن الكيان الصهيوني عدو وأن المقاومة شرف وأنه لا يوجد دولة اسمها إسرائيل".

أول تعليق من كريم الدبيس على مشاركته في قائمة المنتخب الأوليمبي

نشر كريم الدبيس، لاعب الأهلي، قائمة المنتخب الأوليمبي عبر موقع التواصل الإجتماعي الخاص به "انستجرام" معلقًا عليها قائلًا: "الحمدلله".