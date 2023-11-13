نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمر: أثق في قدراتي.. وأحترم مانشستر سيتي كثيرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث كول بالمر نجم فريق تشيلسي، عن مباراة فريقه اليوم الأحد 12 نوفمبر، ضد نظيره مانشستر سيتي في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريقي مانشستر سيتي ضد تشيلسي، إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي انتهت منذ قليل، في منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق بالمر على مباراة اليوم

وسجل بالمر هدف التعادل الرابع لفريق تشيلسي في الدقيقة 95 عن طريق ركلة جزاء، لينقذ فريقه في الدقائق الأخيرة من الخسارة.

وقال بالمر في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: كانت المرة الأولى التي ألعب فيها ضد مانشستر سيتي غريبة جدًا، لدي أقصى احترام للنادي الذي قضيت فيه 15 عامًا، من الرائع أن أرى بعض الأصدقاء.

وتابع: كان اللعب ضد مانشستر سيتي أمرًا رائعًا، كنت متحمسًا قبل المباراة لإظهار ما يمكنني فعله، تأخرنا عدة مرات في النتيجة ثم عدنا.

وواصل: ركلة الجزاء؟ لقد انتظرت لفترة طويلة ولكني شعرت بالثقة وقد نفذت منها البعض حتى الآن، حافظت على هدوئي وتركيزي، لن أقول أنني أعمل على ضربات الجزاء، لأنني لا أفعل ذلك، أنا فقط أثق في قدرتي.

وأتم كول بالمر حديثه قائلا: لم نكن محظوظين بتحقيقنا الفوز، لدي الكثير من مشجعي مانشستر سيتي الذين أعرفهم لكن هذه هي اللعبة.