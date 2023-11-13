الجهاز الفني لنادي زد يطلب مواجهة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - طلب الجهاز الفني لنادي زد إف سي بقيادة الكابتن مجدي عبد العاطي من مجلس الإدارة مواجهة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا وديًا استعدادًا لعودة الدوري.

لتجهيز جميع اللاعبين خلال المباريات الودية للوقوف على مستواهم استعدادًا لعودة الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

يحتل نادي زد أف سي المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراه زد إف سي والإتحاد السكندري في دوري نايل

وحقق زد أف سي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد أف سي لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.