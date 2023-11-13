نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. مدرب جديد يدخل دائرة الترشيحات وسر استبعاد نجم الفريق من التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الزمالك اليوم والتي جاءت كالتالي:

مدرب جديد يدخل دائرة ترشيحات الزمالك

عقب رحيل أوسوريو مدرب الزمالك السابق، يبحث حاليا الفريق الأبيض عن بديل له، لتولي مهام المدير الفني ودخل الألماني فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق وزيورخ السويسري، ضمن الترشيحات الاخيرة.

الزمالك يعقد جلسه خاصة مع سامسون

وعقد معتمد جمال جالسه خاصة مع لاعب الزمالك وقام بتهنئة اللاعب بهدفه في مرمى بيراميدز والذي ساهم في صعود الفريق إلى نهائي كأس مصر، وأكد أنه يضع ثقته الكاملة فيه خلال الفترة القادمة.

قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر تضم عناصر زملكاويه

ضمت قائمة المنتخب الأولمبي عناصر زملكاويه ومنهم الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد طارق واسماء أخره معاره مثل حسام أشرف وفيصل

استبعاد نجم الزمالك من تدريبات الفريق

تم استبعاد اللاعب يوسف أوباما من تدريبات الفريق بسبب شكواه في آلام في العضلة الخلفية.