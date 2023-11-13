نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمساعدة رونالدو.. النصر يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي مسؤولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2023-2024 لتدعيم صفوف الفريق العالمي.

النصر يرغب في ضم البرازيلي كاسيميرو

كشفت تقارير سعودية، بان مسؤولو نادي النصر ترغب في ضم النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2023-2024.

وأضافت التقارير بإن وصول البرازيلي كاسيميرو إلى النصر سيعني رحيل الإيفواري سيكو فوفانا القادم من لينس الفرنسي الصيف الماضي، بسبب قلة مشاركاته مع العالمي.

ويمثل كاسيميرو القوة الأساسية في وسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أنه تعرض لسلسلة من الإصابات منذ وصوله إلى الشياطين الحمر من ريال مدريد في صفقة تجاوزت الـ 70 مليون يورو.

موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره نادي الأخدود مساء الجمعة 24 نوفمبر 2023، في الجولة لرابعة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.