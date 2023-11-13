نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من سيف زاهر يكشف خلالها ما يحدث داخل جدران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل حل الزمالك لأزمة القيد، وأعلن عن المدير الفني الذي من المقرر أن يقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

تصريحات نارية من سيف زاهر عن ما يحدث داخل جدران الزمالك

حيث قال سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون خلال قنوات "أون تايم سبورتس": "توصلت لقرارات مع مسؤولي الزمالك خلال حديث حدث بيننا ورتبنا الأولويات من أجل اتخاذ بعض القرارات التي تفيد الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث كانت وجهة نظري بأولًا يجب التجديد للاعبين القدامى ودفع المتأخرات ثم الجدد، وبعد ذلك حل مشكلة القيد".

وتابع: "موضوع "سبورتنج لشبونة" الزمالك قدم طلب تقسيط وبنسبة كبيرة سيتم الموافقة عليه خلال الفترة المقبلة، وحتى إن لم يتوافق عليه ستكون الفلوس جاهزة".



واتجه بحديثه إلى المدير الفني: "ما قبل مباراة بيراميدز كل الأسماء كانت مطروحة وما بعد اللقاء في اتجاه داخل الزمالك بأن معتمد جمال سيستمر في الإدارة الفنية للقلعة البيضاء، وحاليًا لايوجد مدرب أجنبي".



وأكمل: "إذا حدث وانضم مدير فني أجنبي للزمالك سيكون معه معتمد جمال، لكن حاليا كل الأمور تُشير بأنه لا يوجد ملف قوي يجعل الإدارة تستقر على مدير فني اجنبي".



واختتم: "معتمد جمال يستطيع أن يقود الزمالك بنسبة 100٪".