نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال يكشف عن كواليس ركلات جزاء الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مدرب الزمالك المؤقت معتمد جمال، عن كواليس ولحظات ركلات الجزاء التي كانت اخر الحلول في مباراة الزمالك وبيراميدز في دور نصف نهائي كأس مصر.

وكان الفريقين قد التقو في دور نصف نهائي كأس مصر، في مباراة حسمها الفارس الأبيض بسيناريو درامي مثير على حساب أصحاب القمصان السماوية.

حيلة طريفة من مدرب الزمالك

وقال جمال: "أغمضت عيني خلال تنفيذ أحمد سامي ركلة الجزاء، فضاعت الركلة".

وتابع: "كررت الأمر خلال تنفيذ مصطفى فتحي، كنوع من التفاؤل فضاعت الركلة أيضا".

وينتظر الأهلي مواجهة الزمالك في نهائي جماهيري، يتكرر للمرة الثالثة والثلاثون، وذلك في شهر مارس المقبل.

واستطاع الأهلي حسم النهائي بعد الفوز على إنبي في الدور ذاته.