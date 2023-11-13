معتمد جمال يصطدم جمهور الزمالك قبل مواجهة أبو سليم بكأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

علق معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مواجهة أبو سليم الليبي ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات معتمد جمال

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن إطار منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

من جانبه علق معتمد جمال من خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك على مواجهة أبو سليم الليبي موضحًا: "مباراة صعبة للغاية وصعوبة تلك اللقاء تتمثل في قلة المعلومات عن الفريق الخصم".

وأكمل المدير الفني لفريق الزمالك: "لدي وقت كافي للعمل بجدية على مباراة أبو سليم الليبي، وخطوة بخطوة سنصل لأقصى قدرة فنية لدى اللاعبين".

وفي نفس السياق، يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منافسه أبو سليم الليبي ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.