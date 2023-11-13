نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. على معلول يدرس الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بالعديد من الصفقات الجديدة والمميزة فب مختلف المراكز، خاصة في ظل استعداد الأحمر لخوض والمشاركة في مباريات هامة أولها، كأس العالم للأندية.

- هل يرحل معلول من الأهلي؟

وصرح أحمد جلال الناقد الرياضي:" أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد لا يستمر مع الأهلي عقب نهاية عقده".

وواصل جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " يشعر معلول مؤخرا بوجود كم كبير من الضغوطات، في ظل تقدمه في العمر، ويرى أنه يفضل الرحيل موسم أو موسمين للخليج ثم يعود للعمل داخل النادي".

وأختتم أحمد جلال: "محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، يفكر ويعرف أن الصيف القادم هو فرصته الأخيرة للعودة إلى الأهلي مرة أخرى، ولكن في الوقت الحالي هناك ضغط من ناديه للحصول على توقيعه وتجديد عقده".