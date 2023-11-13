نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد العامري فاروق.. إصابة جديدة تدق أبواب أبناء الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طارق قنديل، إلى وعكه صحية، وأعلن عن ذلك عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، وعن سبب ابتعاده عن العامري فاروق خلال الأيام السابقة.



وقد تعرض منذ عدة أيام العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى وعكة صحية وتم نقله إلى المستشفى.



وتسببت الوعكه الصحية لدى نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق، خضوعه للعديد من العمليات الجراحية.

وحيث صرح طارق قنديل عبر "الفيسبوك "قائلًا: "أصيبت بمرض لم أعرفه من قبل آلامه عنيفة يدعي الحزام الناري وفي ضغوط الحياة وصخبها ننسي أنه لاشئ في الوجود يوازي نعمة الصحة وزاد من آلامي وجعي علي زميلي العامري فاروق وعدم قدرتي علي التواجد بالمستشفى بجوار زملائي وأهله ومحبيه… اللهم بقدرتك ورحمتك وكرمك إرفع عنه البلاء وأن ترده إلينا بسلام وصحة وعافية يا أكرم الأكرمين يارب".