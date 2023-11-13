"بتيشيرت الأهلي ومفتاح وعلم".. طفل فلسطيني يحارب السرطان في المستشفيات المصرية

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أحمد جودة - القاهرة -



قامت قناة "dmc"، بنشر صورة لطفل فلسطيني من محاربي السرطان، من قطاع غزة يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات المصرية وهو يرتدي تيشيرت الأهلي.

ونشرت قناة "dmc"، على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحتها "فيسبوك"، صورة لطفل فلسطيني من قطاع غزة، يرتدي تيشرت النادي الأهلي، ومفتاح وعلم فلسطين، واقتبست الصورة من برنامج" مصر تستطيع"، المذاع على فضائية dmc، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق.

وعلقت قناة dmc، على صورة الطفل قائله: " بتيشيرت الأهلي ومفتاح وعلم فلسطين".. الطفل الفلسطيني يوسف يحارب السرطان من إحدى المستشفيات المصرية.