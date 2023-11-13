نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. عبدالحفيظ يفتح النار على الاتحاد الأفريقي وفوز جديد لبرشلونة بالليجا ومصطفى محمد يشارك في خسارة نانت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:-

سيد عبدالحفيظ يفتح النار على الاتحاد الإفريقي عقب تتويج صن داونز

هاجم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقب تتويج نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالدوري الإفريقي مساء اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، بعد التغلب على الوداد المغربي.

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برشلونة يقلب الطاولة ويحقق الفوز على ألافيس بالدوري الإسباني

برشلونة قلب تأخره أمام ديبورتيفو ألافيس في مباراتهما في الدوري الإسباني يوم الأحد، حيث نجح في الفوز 2-1 في إطار الجولة الثالثة عشر من الليجا

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مصدر يؤكد لـ "دوت الخليج الرياضي" موقف كولر من رحيل مهاجم الأهلي في يناير

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حقيقة طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

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التعادل يحسم قمة روما ولاتسيو بالدوري الإيطالي

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت لاتسيو بضيفه روما، اليوم الأحد، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

شهدت أيضًا هذه الجولة فوز إمبولي على نابولي 1-0، وفيورنتينا على ضيفه بولونيا 2-1، في حين تعادل أتالانتا مع مضيفه أودينيزي 1-1.

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مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ميتز بالدوري الفرنسي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، أمام نظيره ميتز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب سانت سيمفوريان، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2023-24.